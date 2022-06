Našli hudo poškodovanega moškega, kaj se je zgodilo, ni jasno

Policisti PU Ljubljana poročajo, da se je v Cerknici huje poškodoval 64-letni domačin. Policisti PP Cerknica iščejo priče, ki bi vedele, kaj se je zgodilo v noči s 25. na 26. junij med 23.30 in 1.30 na ulici Tabor med cerkvijo in kulturnim domom, kjer so poškodovanca našli.

Priče naj pokličejo na telefonsko številko 113 ali PP Cerknica na številko 01 709 0670, lahko tudi anonimno na 080 1200.