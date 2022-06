Najprej ga je po glavi lopnil s tablico, potem še z ženskim čevljem s peto

V petek ob 19. uri je 34-letnik iz okolice Kopra na pločniku pred enim od lokalov v Kopru s sprednjega dela osebnega vozila, s katerim se je pripeljal, snel registrsko tablico in z njo po glavi udaril 60-letnega državljana Avstrije. Nato je vzel še ženski čevelj s peto in ga še enkrat udaril po glavi. Po dejanju je z vozila snel še zadnjo registrsko tablico in se odpeljal.

Državljan Avstrije je bil lažje poškodovan in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnišnico v Izolo, kjer so mu rano oskrbeli in ga odpustili v domačo oskrbo. Policisti bodo zoper 34-letnika napisali kazensko ovadbo (kaznivo dejanje po 122/II čl. KZ-1). Ker je bila v času dogodka z njim tudi njegova štiriletna hčerka, bodo policisti napisali tudi poročilo za center za socialno delo.