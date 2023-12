Najbolj brana kronika: od sester iz Kamnika z avtom polnim droge do mafijskega obračuna v Ljubljani

Bralce je najbolj zanimalo, kaj prepovedanega sta počela 71-letnik in 43-letnica v gozdu v Novem mestu. Na meji med Madžarsko in Srbijo so nazadnje videli 16-letnika, za katerim je tiralico razpisal celo Interpol, bralce je zelo zanimala tudi usoda morilca Petra Gaspetija, ki je moral za 30 let v zapor. Veliko pozornosti sta bili deležni tudi sestri iz Kamnika, ki sta imeli poln avto droge in so ju aretirali v Beogradu.

Sestri Valbina (levo) in Bleona Haziri FOTO: Instagram

Bralce je pritegnil tudi članek o dveh ženskah, ki pozvonita na vrata, a ju ne smete spustiti v stanovanje.

Kaj se je dogajalo na OŠ Birčna vas pri Novem mestu, ko so policisti odpeljali eno od učenk in kaj je bilo v ozadju mafijskega obračuna sredi Ljubljane, ko so 34-letnika ubili pred očmi otrok?

Zelo zanimiva je bila tudi skrivnostna najdba občana, ki se je potapljal pri Strunjanu.

Prizorišče zločina v Ljubljani. FOTO: Aleksander Brudar

Bralce je pretresla tragična usoda Mihe, ki je umrl v požaru na pragu domače hiše v Gabrovnici, prav tako so z velikim zanimanjem želeli izvedeti, kaj je nenavadnega opazil Ljubljančan, da so morali posredovati gasilci in policija.

