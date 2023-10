Potapljal se je pri Strunjanu, ko ga je skoraj kap, ko ju je našel

Ob 10.19 je v morju v bližini naselja Strunjan občan pri potapljanju naletel na neeksplodirani ubojni sredstvi, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta odstranila in v skladišče prepeljala topovsko granato kalibra 75 mm, mase 6,5 kg in topovsko granato kalibra 100 mm, mase 13,3 kg.

Že zjutraj našli več neeksplodiranih ubojnih sredstev v Krki

O dogodku sta bila obveščena policija in URSP - Pristaniška kapitanija Koper ter ostale pristojne službe. Že zjutraj pa so ob 5.30 v reki Krki pri naselju Boršt našli več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote pred NUS Dolenjske, Zahodnoštajerske, Severnoprimorske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so ročni bombi, minometno mino in več kosov pehotnega streliva, vse iz obdobja 2. svetovne vojne odstranili in uničili na varnem kraju.