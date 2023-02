V požaru, ki je v torek okoli poldneva zajel kuhinjo stanovanjske hiše na Gabrovnici, zaselku na meji med kamniško in blagoviško občino z ducat hišami in okoli 50 prebivalci, je umrl Miha Barlič, ki bi, kot povedo pretreseni sosedje, jeseni napolnil 90 let. Smrt vaščana v častitljivih letih je prebivalce, ki se zdijo neverjetno povezani, zadela kot strela z jasnega. Pretreseni so, sploh tisti, ki so pokojnega ata, kot mu pravi ena od sosed, videli, kako je prišel do praga lastne hiše, nato pa se mrtev zgrudil na tla. »Sin Marjan in še en delavec sta ravno odhajala s kosila po stopnicah...