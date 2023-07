Policija ju je našla v gozdu, to sta počela 71-letnik in 43-letnica

Policisti PP Novo mesto so v noči na 1. julija posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru v bližini Zobčeve ulice v Novem mestu. Ugotovili so, da sta 71-letni moški in 43-letna ženska nedovoljeno kampirala v gozdu.

Med postopkom policistov sta se kršitelja, ki sta bila pod vplivom alkohola, nedostojno vedla in nista upoštevala ukazov, zato so zoper njiju uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so jima izdali plačilni nalog.