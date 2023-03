Ljubljančan pozno zvečer opazil nekaj nenavadnega, prišla tudi policija

V četrtek ob 23.34 je občan v Fajfarjevi ulici v Ljubljani opazil motno in sivo reko Gradaščico, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana so opravili pH-meritve in oljni test. Nobeden od testov ni pokazal odstopanja od normalnih vrednosti.

Gasilci so vzeli vzorec vode, poslali so ga v natančnejšo analizo. Na kraju dogodka sta bila prisotna tudi policista Policijske postaje Vič, ki sta opravila razgovor s prijaviteljem.