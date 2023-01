Če vam ti dve ženski pozvonita na vrata, ju nikar ne spustite v stanovanje

V petek okoli 11. ure so bili policisti obveščeni o drzni tatvini v Mostah. »Ugotovljeno je bilo, da sta do stanovanja oškodovancev prišli dve ženski, ki sta ponujali medicinske storitve in ju tako prepričali, da sta ju spustila v stanovanje. Tam sta ju s pogovorom zamotile, med tem pa je vstopila tretja oseba in pregledala stanovanje ter odtujila gotovino in nakit. Po dejanju so vse tri stanovanje zapustile,« o storilkah, ki so povzročile za okoli tisoč evrov materialne škode pišejo v poročilu PU Ljubljana.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Opis: dve ženski stari med 40 in 50 let, visoke okoli 160 cm, močnejše postave, oblečeni sta bili v temne jakne, pri sebi sta imeli torbice in torbo z opremo.