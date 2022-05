Udarec za kriminalce in vse druge, ki skrenejo na napačno stran zakona, je te dni prišel s policije oziroma natančneje iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL). Preiskovalci so namreč dobili sodoben sistem za odvzem in prepoznavo prstnih odtisov. Primerjava sicer že vrsto let poteka računalniško in ne več ročno, vendar nadgradnja dosedanjega sistema AFIS zaradi starosti ni bila več mogoča. Visoki dokazni standardi Izraz daktiloskopske preiskave je marsikomu tuj, vendar ko je dr. Saša Vrhovec Hartman iz NFL po domače pojasnila, da na tem oddelku preiskujejo sledi prstnih odtisov, je t...