Včeraj ob 15.27 je v gozdu pri Dolenjem pri Jelšanah, občina Ilirska Bistrica, pri podiranju drevesa, to padlo na delavca, ki je na kraju podlegel poškodbam.

Gasilci PGD Jelšane in Ilirska Bistrica so s tehničnim posegom odstranili drevo ter preminulega prenesli iz gozda do ceste, kjer ga je prevzela pogrebna služba, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.