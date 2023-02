Moški umrl na kraju nesreče

V petek ob 15.33 se je pri sečnji dreves v bližini Dolenj pri Jelšanah smrtno ponesrečil moški, poroča koprska policijska uprava. Na kraju so posredovali gasilci in reševalci, ki pa moškemu niso mogli več pomagati.

Kot smo že poročali, so gasilci PGD Jelšane in Ilirska Bistrica s tehničnim posegom odstranili drevo ter preminulega prenesli iz gozda do ceste, kjer ga je prevzela pogrebna služba.