Mladoletnika v rokah policije

V ponedeljek ob 12. uri so bili policisti obveščeni o dveh sumljivih osebah, ki bi se na območju Spodnjega Starega Grada lahko pripravljali in izvrševanje kaznivih dejanj.



Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so v razgovorih z občani pridobili informacije o opisu neznancev in smeri njunega bega. Prav na podlagi teh podatkov so policisti PP Krško okoli 16. ure na območju Spodnje Libne izsledili in prijeli dva mladoletnika. Ugotovljeno je bilo, da sta storilca vlomila v stanovanjsko hišo v Spodnjem Starem Gradu.



Mladoletnika odtujila nista ničesar, z vlomom pa sta povzročila za okoli 1.500 evrov premoženjske škode.



Osumljenca, ki sta pobegnila iz vzgojnega zavoda, so pridržali in nato predali osebju zavoda. Po zaključeni preiskavi bodo oba kazensko ovadili.



Za odgovorno ravnanje se zahvaljujejo vsem občanom, ki so bili pozorni na sumljive okoliščine v njihovem okolju in so policistom posredovali informacije, poroča PU Novo mesto.

