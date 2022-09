Luka jo je iznakazil zaradi ljubosumja, z 20-letnico nista bila par (FOTO)

Kot smo že poročali, se je konec tedna v Mestnem parku v Mariboru , dogajala prava drama.

Ker je 20-letna Mariborčanka zavračala njegovo ljubezen, naj bi jo 22-letni Luka G. napadel s sekiro in nožem. Odsekal ji je palec, jo porezal po obrazu in tudi večkrat zabodel. Policisti so osumljenca že prijeli.

Na novinarski konferenci PU Maribor so danes potrdili, da je bil motiv za napad osumljenčevo ljubosumje, žrtev brutalnega napada z nožem pa se za življenje še vedno bori v UKC Maribor.

Policisti so sporočili več podrobnosti o grozljivem napadu v Mestnem parku Maribor. FOTO: Oste Bakal

»22-letni moški je poskušal žensko umoriti. kar mu ni uspelo, ker so istočasno prišli tja policisti,« so povedali mariborski policisti. Istočasno sta zaradi vpitja žrtve v neposredno bližino prišla tudi mlajši moški in ženska, ki sta tudi opozorila policista na dogajanje.

Z 20-letnico nista bila par

Ob prihodu sta policista neposredno ob zgradbi akvarija - terarija na tleh opazila hudo poškodovano žensko. Takoj sta zaprosila za reševalno vozilo in jo skušala ohranjati pri zavesti.

Razkrili so še, da sta se napadalec in žrtev poznala, vendar nista bila par.

Dodali so še, da napadalca v preteklosti niso obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj, a so ugotovili, da obstajajo sumi kaznivih dejanja poškodovanja tuje stvari in poskus velike tatvine na območju Šentilja, v katera je bil vpleten.

Osumljenec bo danes s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Mariboru.