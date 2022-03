Ljubitelja konj pokopal traktor

Ni neobičajno, da se ob sončnih dneh zgodi več prometnih nesreč. Nobena izjema ni bila minuli vikend, ko so slovenske ceste znova terjale krvni davek, ko je na naših cestah umrlo pet oseb. Policisti so se najprej ukvarjali s prometno nesrečo na štajerski avtocesti v noči na soboto, v kateri je umrla ena oseba, 10 je bilo poškodovanih, povzročitelj in voznik pa je po trčenju peš pobegnil s kraja prometne nesreče. »Še vedno ga iščemo,« nam je sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

3 življenja so minuli konec tedna vzele ceste.

Nesreča se je zgodila nekaj čez polnoč na območju Tepanj v smeri proti Ljubljani. Voznik, ki je v tovornem delu kombija prevažal 11 ilegalnih prebežnikov, po prvih podatkih državljane Indije, Sirije in Afganistana, je zapeljal desno zunaj vozišča na kovinsko ograjo. Kombi se je večkrat prevrnil, zaradi česar je umrla ena oseba, dve ste huje ranjeni in ostajata na zdravljenju v celjski bolnišnici, preostali pa so jo na srečo odnesli z lažjimi poškodbami. Kot nam je pojasnila Trbulinova, prebežniki ostajajo v Sloveniji, saj so vsi zaprosili za azil. »Do odločitve smo jih namestili v center za tujce,« pojasnjuje tiskovna predstavnica. Voznik je po trčenju peš pobegnil s kraja prometne nesreče in ga še iščejo. Ali gre za slovenskega državljana, še ni znano, je pa vozil kombi s slovenskimi registrskimi tablicami.

Trčil v drevo in umrl

Zaradi prometne nesreče pri Podlehniku je bila podravska avtocesta za promet zaprta več ur. V nesreči je umrl 38-letni državljan Hrvaške, ki je na odstavnem pasu odpravljal okvaro svojega vozila, vanj pa je trčil tovornjak. Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je v soboto dopoldne na podravski avtocesti v smeri proti Mariboru zaradi zmrzovanja goriva v okvari ostalo tovorno vozilo s pripeto tovorno cisterno hrvaških registrskih oznak. Voznik ga je ustavil na odstavnem pasu in oviro označil z varnostnim trikotnikom. Na pomoč je poklical 33-letnega serviserja, državljana Hrvaške, ta se je na kraj pripeljal s kombiniranim vozilom hrvaških registrskih oznak in ga ustavil na odstavnem pasu, pred okvarjenim vozilom. Oba voznika sta izstopila iz svojih vozil in odpravljala okvaro.

Okoli 10.15 je po avtocesti s tovornim vozilom s priklopnikom turških registrskih oznak pripeljal 53-letni državljan Turčije. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je z desnim delom vozila zapeljal na odstavni pas in s sprednjo desno stranjo trčil v zadnjo levo bočno stran stoječega priklopnega tovornega vozila s cisterno. Z desno stranjo vozila je drsel ob levi strani vozila in trčil vanj, nato pa trčil še v 38-letnika, ki je stal na odstavnem pasu, pri kabini okvarjenega vozila, in ga povozil. 38-letnik je na kraju nesreče umrl, serviserju pa je uspelo pravočasno odskočiti. Nato je turški državljan s prednjim desnim delom vozila trčil še v zadnji levi del stoječega serviserjevega kombiniranega vozila, zatem pa na desni strani prebil zaščitno kovinsko ograjo in se z vozilom prevrnil ob desni strani avtoceste. Pri tem se je lažje poškodoval, zdravniško pomoč pa so mu ponudili v ptujskem zdravstvenem domu, kamor so ga prepeljali z reševalnim vozilom. Policisti so turškega voznika pridržali in ga bodo privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju. Zoper njega bodo podali kazensko ovadbo pristojnemu tožilstvu.

V soboto okoli 16. ure je 58-letni voznik iz Ribnice na cesti proti Ljubljani v bližini naselja Nove Ložine v občini Kočevje trčil v drevo. V blagem desnem preglednem ovinku je zapeljal na levo stran vozišča in nato prek travnika in gozdnega rastja s sprednjo stranjo avtomobila silovito trčil v drevo. Umrl je na kraju nesreče.