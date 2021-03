Krvav telefon je edina sled za Alojzijem

Da tudi pošteno delo in mirno življenje nista garancija za mirne stare dni, priča zgodba pred 79 leti v Sloveniji rojenega Alojzija Zitnika, ki je imel v Nemčiji uspešno kariero poslovneža ter je užival upokojenske dni v Frankfurtu, Zitnik je bil na stara leta vnet zbiratelj starodobnih avtomobilov in 21. januarja se je s svojim porschejem cayenne odpeljal v kakšnih 15 kilometrov oddaljeno avtomobilsko delavnico v Hammersbachu, kjer je imel svoje zemljišče, ki ga je oddajal 57-letnemu moškemu. Na tem zemljišču se je Zitnik lahko posvečal svojim starodobnikom. Dobro preskrbljen Cayenna so našl...