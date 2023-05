»Komunalci« pospravili zlatnino: zamotili so lastnico in jo okradli

V četrtek so novomeško policijsko upravo obvestili o drzni tatvini na območju brežiške policijske postaje. Okoli 10.30 sta se na dvorišče stanovanjske hiše v Dednji vasi namreč pripeljala moška in pod pretvezo, da sta uslužbenca komunalnega podjetja, ki naj bi pregledovala prostore zaradi namestitve opreme, vstopila v hišo.

Eden je v pogovoru zamotil starejšo stanovalko, drugi pa je izkoristil njeno nepozornost, pregledal prostore in našel ter ukradel zlati nakit. V dopoldanskih urah je bilo v času odsotnosti stanovalcev vlomljeno tudi v sosednjo hišo. Za zdaj neznani vlomilci so odnesli denar in nakit, okoliščine pa policisti še preiskujejo. »Občane pozivamo, naj bodo ob obiskih neznancev še posebno previdni in naj se prepričajo o namenu obiska. Če posumijo, da gre za goljufe, naj nas o tem takoj obvestijo na številko 113,« opozarjajo na novomeški policijski upravi.

Policisti okoliščine vloma še preiskujejo. FOTO: Shutterstock

Opažajo namreč, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so bolj pogoste v dopoldanskem času. »Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje.« Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ugotovijo, da so bili okradeni.

Zato na policiji vsem svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebno pozorni, naj jih ne vabijo v hišo in jih imajo ves čas pod nadzorom. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste, so še opozorili na policiji.