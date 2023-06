Bilo je v petek zjutraj. Matej Kravos se je kot tolikokrat prej odpravil plezat na Gradiško Turo nad Vipavo, vendar se predolgo ni vrnil. Nekaj minut pred poldrugo popoldne so bili o tem obveščeni ajdovski policisti, policisti novogoriške gorske policije, Gorska reševalna služba Ljubljana in Tolmin, skupina Ajdovščina. V iskanje sta bila vključena tudi helikopter slovenske policije z dežurno ekipo gorske reševalne službe z Brnika in dron. Uro in pet minut pozneje so 34-letnika iz vasi Cesta pri Ajdovščini našli približno 100 metrov severno od cerkve sv. Nikolaja pod stenami Draške Ture. Ni ka...