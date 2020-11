Kdo je vozil motor v desnem ovinku, ki je vzel življenje Klemna (31), policija ne ve

V nesrečo vpleteno še drugo motorno vozilo

V noči na nedeljo se je zgodila huda prometna nesreča v Orehovici pri Izlakah, kjer je življenje izgubil 31-letnik . Kot smo poročali, je policija ugotovila, da sta bili obe osebi na motorju brez čelade in da ju je pred nesrečo opazil policist, ki ju je poskušal ustaviti, a ga nista upoštevala.Malo za tem je policist naletel na prizor nesreče, kjer je umrl 31-letnik, 21-letnik pa je s kraja odšel huje poškodovan . Pri PU Ljubljana je dan kasnejepovedal, da je za 31-letnika preiskovalni sodnik odredil obdukcijo in odvzem krvi, prav tako je odvzem krvi in urina odredil za 21-letnika, ki je bil s hudimi poškodbami prepeljan v UKC Ljubljana.Želijo ugotoviti, ali sta bila pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc. Policisti preverjajo tudi obceste kamere, da bodo morda lahko ugotovili, kdo je upravljal motor in kako je bilo v nesrečo vpleteno še drugo motorno vozilo. Osebi na motorju sta se peljali po regionalni cesti iz smeri Zagorja proti Trojanam, pri tem pa je voznik v kraju Orehovica v desnem ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Zaradi neprilagojene hitrosti je motor drsel po vozišču in trčil v nasip ob cesti.