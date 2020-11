V treh dneh ob očeta in sina (FOTO)

Na hladno in megleno nedeljsko jutro sta ob robu regionalne ceste Zagorje ob Savi–Trojane v vasici Orehovica zažareli dve svečki. A žal nista oznanjali začetka decembrskega adventnega pričakovanja, ampak so ju domačini prižgali v spomin na 31-letnega Klemna Majdiča, ki je izgubil življenje na tem odseku, medtem ko je življenje njegovega deset let mlajšega prijatelja Jana S. viselo na nitki.Še zelo dolgo po nočni tragediji so gasilci in policisti odstranjevali posledice nesreče in ugotavljali vzroke, a tudi po večurni preiskavi ni bilo popolnoma znano, kaj se je zgodilo mladima Zasavcema, ki sta ob tretji uri ponoči na ...