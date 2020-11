Podrobnosti smrtne nesreče: en umrl, drug peš odkorakal stran (FOTO)

Iščejo še druga dva motorista



Zgodilo se je v kraju Orehovica med Izlakami in Trojanami FOTO: Dejan Javornik

Huda prometna nesreča je v noči na nedeljo (ob 3. uri) terjala smrtno žrtev v kraju Orehovica. Kot smo že poročali, je prišlo do nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebi na motorju s PU Ljubljana pa je v nedeljskem popoldnevu sporočila podrobnosti: »Po prvih ugotovitvah je znano, da sta se dve osebi na motorju peljali po regionalni cesti iz smeri Zagorja proti Trojanam, pri tem pa sta v kraju Orehovica, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo padli, nato pa drseli po vozišču in trčili v nasip ob cesti. 31-letnik je na kraju nesreče umrl, 21-letnik pa je s kraja nesreče odšel peš in je bil kmalu izsleden v okolici. Pri tem je bil huje poškodovan in je zato bil z reševalnimvozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti z ugotavljanjem okoliščin še nadaljujejo, saj trenutno še ni znano, katera od navedenih oseb na motorju je vozila. Potrdimo pa lahko, da osebi med vožnjo nista uporabljali motoristične opreme in varnostne čelade.«Pojasnila je še, da je policist na območju Zagorja nekaj minut pred nesrečo zaznal vožnjo dveh oseb na motorju, ki sta bili brez čelad in ju poskušal ustaviti. Med ustavljanjem z modrimi lučmi so v isti smeri dohiteli še drugo motorno kolo, na katerem sta bili prav tako dve osebi brez čelad (ponesrečena motorista). Med vožnjo je policist oba motorja izgubil z vidnega polja in ju ni uspel ustaviti. Policist je z vožnjo nadaljeval, ter nato v kraju Orehovica naletel na nesrečo. Osebi na motorju, ki ju je zaustavljal policist do sedaj še nista bili izsledeni.Več okoliščin nesreče trenutno še ni pojasnjenih in znanih, zato intenzivna preiskava nesreče še vedno poteka. Ogleda kraja nesreče sta se udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.