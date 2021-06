Jože je sosedo s šibrovko čakal v grmovju

Višje sodišče je potrdilo prvostopenjsko sodbo. FOTO: Igor Mali

Izrečena kazen 15 let zapora za mojo stranko predstavlja dejansko dosmrtno kazen.

Višje sodišče je nedavno potrdilo, da je 15 let zapora primerna kazen za 69-letnega, ker je 20. septembra 2018 v kraju Papeži v občini Osilnica poskusil umoriti sosedo. Dve uri jo je čakal v zasedi v grmovju, nato pa s šibrovko z razdalje od osem do 11 metrov ustrelil vanjo, ko se je odpravljala v službo.Zadel jo je v desno roko in trebuh, a ji je uspelo zbežati in je napad preživela. Motiv za njegovo dejanje naj bi bil, da se ni mogel sprijazniti s tem, da ima soseda novega partnerja. Že v sodni preiskavi je priznal, da jo je že nekaj časa opazoval dan in noč in spremljal, na dan dogodka pa jo je dve uri čakal skrit v grmovju. Na sojenju je trdil, da jo je želel le prestrašiti, da se ne bi več dobivala s prijateljem.Kot smo poročali, se je poleg poskusa umora na zahrbten način zagovarjal tudi zaradi nedovoljenega prometa z orožjem, saj so mu med hišno preiskavo policisti poleg šibrovke zasegli še dve polavtomatski pištoli, 353 nabojev različnih kalibrov in pol kilograma smodnika.Sodili so mu dvakrat. Višji sodniki so ob razveljavitvi prve obsodilne sodbe ocenili, da je v tem primeru nedvomno šlo za poskus umora na zahrbten način, a so menili, da sodišče ni dovolj razčistilo obtoženčeve razsodnosti. Iz izvedenskega mnenja medicinske fakultete sicer izhaja, da je Šercer preprosta oseba s šibko osebnostno strukturo in da je do sosede gojil intenzivna čustva (a ne nujno ljubezenska), ki pa so zaradi spremembe razmer privedla do tesnobe ali anksioznosti.Šercer je bil obsojen tudi v drugo, višje sodišče pa je tokrat sodbo, s katero so mu na prvi stopnji zaradi poskusa umora ter posedovanja orožja in streliva prisodili enotno zaporno kazen 15 let in štiri mesece zapora, potrdilo, poroča Večer.Ker obramba vztraja, da tistega jutra, ura je bila okoli 5.20, Šercerjev namen zagotovo ni bil ubiti sosede, bo na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. »Izrečena kazen 15 let zapora, ki po mojem mnenju odstopa od obstoječe sodne prakse, pa za mojo stranko predstavlja dejansko dosmrtno kazen zapora,« je še po poročanju Večera dejal Šercerjev zagovornik odvetnik. Obdolženi je namreč v priporu od septembra 2018, in ko bo prišel izza rešetk, bo star 80 let.