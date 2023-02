O 91-letni Vidi Mršnik iz Lucije, ki naj bi bila žrtev strahovitega zanemarjanja svojega 34 let mlajšega moža, 57-letnega Janeza Zalarja, smo poročali septembra predlani. Mož naj bi jo puščal ležati golo v lastnih iztrebkih in izločkih, lačno, sredi krame, ki da jo je v okoli 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje navlekel toliko, da je bila v smrtni nevarnosti, da se nanjo zruši in jo pokoplje pod seboj. Zato je morala zadnja leta svojega težkega življenja preživeti v sobici v prizidku hiše. Jemal naj bi ji pokojnino, ji grozil, jo izsiljeval, po navedbah očividcev je imela že pred leti na t...