Izudin na avtocesti izgubil nadzor nad beemvejem, mrtvi trije

Osem let in ne le pet in pol bo moral odsedeti Izudin Muminović, po čigar krivdi so umrli trije migranti. Tožilstvu je torej uspelo s pritožbo, da je bil bosanski državljan na okrožnem procesu obsojen premilo. Zasmilili naj bi se mu, ker so bili lačni in prezebli. Foto: Marko FeistUsodna nesreča se je zgodila 28. novembra 2019 ob pol dveh ponoči. Muminović je pred tem v bmw X5, v katerem je že bil njegov 13-letni pastorek, zbasal osem sirskih migrantov, ki jih je od hrvaške meje nameraval odpeljati proti italijanski. Trije so bili stari 17, dva 20, po eden pa 19, 23 in 35 let. Vsak je moral v...