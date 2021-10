Invalida na vozičku usodno zbil na prehodu

65-letni Stane Tofant je povzročil prometno nesrečo, ki se je končala tragično. Ko se je lanskega avgustovskega dopoldneva peljal po Mladinski ulici v Mariboru, je s prednjim desnim delom kombija zadel v invalidski voziček, ki ga je upravljal 85-letni Valter Oblak. Nesrečnega invalida, ki je po trčenju padel po cestišču, so z reševalnim avtomobilom odpeljali na zdravljenje v mariborski klinični center, kjer pa je šest dni pozneje umrl.



Usodna pljučnica





Stane Tofant se je izrekel za nedolžnega. FOTO: Aleš Andlovič, Slovenske novice

Najprej je upočasnil

»Pokojni je imel vrsto podplutb po levi strani telesa. Poleg tega je imel polomljenih sedem reber in zlom obeh stegnenic. Neposredni vzrok smrti je obojestranska pljučnica, ki je v neposredni vzročni zvezi s poškodbami prsnega koša, ki jih je utrpel v prometni nesreči,« je na sojenju vozniku zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom razlagala patologinja. Na vprašanje zagovornika obtoženega Staneta Tofanta, odvetnika, ali bi Oblak umrl, četudi ne bi dobil pljučnice, je odvrnila: »Težko rečem, ker je imel tudi močno natrgano glavno žilo, aorto.«Okrožni državni tožilecnamreč Stanetu Tofantu očita malomarnost, da je vozil po levem smernem vozišču Mladinske ulice in pri tem spregledal, da se je z njegove desne (torej čez celotni levi vozni pas) na prehodu za pešce oziroma kolesarje pripeljal pokojni Oblak. Ta je bil, tako Čakš Golčeva, kljub zavidljivi starosti v dobri življenjski formi: »Nisem našla bolezenskega stanja, ki bi vplivalo na njegov imunski sistem. Starost ni bistveno vplivala na smrt.« Na predobravnavnem naroku je tožilec Ivič za morebitno priznanje predlagal, da bi se obtoženemu izrekla kazen treh let zapora, a je Stane Tofant ponudbo zavrnil in se izrekel za nedolžnega.



Povsem nova obzorja pa je v primer smrti invalida na vozičku prinesla Adrijana Kos, ki je bila priča dogodka. »Spominjam se, da sem lani sodelovala na Art kampu v Mestnem parku. Ker sem čakala dve nastopajoči, ki sta prišli iz Celja in nista poznali poti do parka, sem ju čakala na križišču Mladinske in Tyrševe ulice.

3 Tri leta zapora je predlagal tožilec.

Stala sem povsem blizu prehoda za pešce pri glasbeni šoli. Ko se mi je približeval kombi, je vidno upočasnil. Z voznikom (obtoženim, op. p.) sem vzpostavila očesni kontakt. Ne spominjam se, ali se je povsem ustavil pred prehodom ali ne, ampak v vsakem primeru bi brez pomislekov prečkala cestišče. A ker sem čakala dekleti iz Celja, sem mu namignila, da lahko odpelje,« je dejala mladenka.Stane Tofant je pospešil, a na drugi strani križišča – na drugem prehodu za pešce – zadel nesrečnega Oblaka. Izvedenec prometne strokeje izračunal, da je obtoženi v času trka vozil s hitrostjo 30 kilometrov na uro.

»Ker je maksimalna hitrost električnega vozička, ki ga je uporabljal pokojni, omejena na šest kilometrov na uro, je bil ta na prehodu najmanj poltretjo sekundo. Prevozil je namreč že tri četrtine dolžine prehoda,« je v škodo obtoženega razlagal izvedenec, a na koncu vendarle priznal: »Tudi od pešca, v tem primeru upravljavca vozička, se pričakuje, da se bo prepričal, ali lahko varno prečka cestišče, četudi na prehodu.«