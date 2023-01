Infarkt po napadu bolnika, v celjski bolnišnici okrepili varovanje

Celjska bolnišnica je zaradi razburjenega bolnika, ki je v sredo zjutraj poškodoval dva zaposlena, varovanje zaposlenih in objekta dvignila na najvišjo zakonsko določeno raven. Kot je včeraj na novinarski konferenci povedal vršilec direktorja bolnišnice Dragan Kovačić, je ena od poškodovanih zaposlenih zaradi stresa doživela še srčni infarkt.

S čelno zlomil nos

Po Kovačićevih besedah je razburjeni bolnik, ki ni bil resno bolan, zaposleni, ki je nato doživela srčni infarkt, lažje poškodoval roko. Drugemu zaposlenemu pa je s čelnim udarcem zlomil nos. Vodstvo celjske bolnišnice dogodek obžaluje in obsoja nasilje nad ljudmi. Nasilje je nesprejemljivo, čeprav je zdravstvo v krizi, je dejal Kovačić.

Policija primer preiskuje. FOTO: Špela Ankele

Povedal je, da so šokirani nad razmerami v zdravstvu in da je prišlo tako daleč, da bolniki fizično obračunavajo z zdravstvenim osebjem. Dodal je še, da so na službene elektronske naslove prejeli kar več žaljivih sporočil.

V. d. strokovnega direktorja celjske bolnišnice Radko Komadina pa je dejal, da je bolnik na urgenci izkazal nestrpnost, bil je tudi precej glasen. Prišel je brez napotnice in s težavo, ki bi jo lahko rešil pri osebnem zdravniku. Ko je k moškemu stopila medicinska sestra, jo je napadel in ji poškodoval prste na roki. Potem je pobegnil, vendar ga je celjska policija kmalu izsledila. Zakaj je napadel zaposleno, še ni znano in bo ugotovljeno med policijsko preiskavo, je dodal Komadina.

Poudaril je tudi, da so se v preteklosti v celjski bolnišnici že dogajali komunikacijski konflikti, predvsem verbalni, v zadnjih letih pa ni bilo fizičnih napadov. Na Policijski upravi Celje so v četrtek potrdili, da zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev lahke telesne poškodbe.