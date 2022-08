Hrvat si bo vožnjo po Sloveniji še kako zapomnil

V četrtek nekaj po 22. uri so bili črnomeljski policisti obveščeni o padcu motorista v Črnomlju. Opravili so ogled in ugotovili, da je 37-letni motorist, državljan Hrvaške, med vožnjo po klancu navzdol zaviral, padel in se lažje poškodoval, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.