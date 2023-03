Hrana se je smodila, gasilci vdrli in našli tudi stanovalca

V soboto ob 19.55 se je na Čečovju v večstanovanjskem objektu na Ravnah na Koroškem smodila na štedilniku pozabljena hrana. Gasilci KGZ in PGD Ravne na Koroškem so s tehničnim posegom odprli vrata v stanovanje, odstavili hrano s štedilnika in prezračili prostore.

Reševalci so oskrbeli enega stanovalca, ki se je nadihal dima, poroča uprava za zaščito in reševanje.