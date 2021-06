Hči in bivšo skušal umoriti s krofi, sedaj bo sedel

Luka Vlaović, ki je obtožen dvojnega poskusa umora nekdanje partnerke in njune hčerke na grozovit ali zahrbten način ter kaznivega dejanja groženj, je na sodišču v Celju izvedel svojo kazen. Za zapahi bo sedel 23 let. Zaradi ponovitvene nevarnosti mu je sodnica podaljšala tudi pripor. Obtoženi sodbe ne sprejema.



Za poskus umora nekdanje partnerke je sodnica Vlaoviću izrekla 13 let zapora, za poskus umora hčere 12 let zapora, za grožnjo pa trimesečno zaporno kazen. Tožilka je zahtevala enotno kazen 25 let zapora.



Kot je znano, naj bi Vlaović nekdanji partnerki in hčerki v krofe, ki jih je spekel, dodal zdravilo lorazepam. Med potjo domov je obema postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da sta bili zastrupljeni.

Več preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: