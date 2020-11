Grozljivka v Kopru: moški in ženska mrtva obležala na zelenici

Nedeljsko jutro je bilo za prebivalce koprskega bloka prav grozljivo, saj se je na Cesti na Markovec zgodila tragedija. Po poročanju Primorskih novic, naj bi na zelenici pod blokom brez življenja ležala moški in ženska, ki je živela v enem od višjih nadstropij bloka na Cesti na Markovec 9. Na koprski policijski upravi so še skopi z informacijami.



Vse kaže, da je moški žensko ubil, nato pa sodil še sebi. Kot še poroča omenjeni časnik, naj bi bilo iz stanovanja, po besedah sosedov, slišati kričanje in prepiranje. Na prizorišče tragedije so prihiteli policisti, kriminalisti in forenzični tehniki pa tudi reševalci, ki moškemu in ženski niso mogli več pomagati.



Identitete moškega na koprski policijski upravi še niso mogli uradno potrditi, prav tako ne, da je šlo za partnerja pokojne 49-letnice. Vse kaže, da je moški po prepiru v globino z devetega nadstropja porinil žensko, nato pa za njo skočil še sam.



