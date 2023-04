Gorelo v Ljubljani in na Bledu

V četrtek je okoli 11. ure zagorelo v eni izmed hiš na območju ljubljanskega Bežigrada. Posredovali so gasilci in policisti. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na klimatski napravi, požar pa se je razširil na preostale predmete v eni izmed spalnic stanovanja. V hiši so bile tri osebe, vse so same zapustile hišo. Ena oseba, ki je sprva gasila požar, je bila zaradi vdihavanja dima odpeljana v UBKC Ljubljana, a ni poškodovana in so jo že odpustili. Nastalo je za več tisoč evrov škode, poročajo z ljubljanske policijske uprave.

Blejske policiste so nekaj čez 22. uro obvestili o požaru v kurilnici stanovanjskega objekta v naselju Koritno v občini Bled. Vžgala se je peč. Ogenj je začel gasiti že lastnik, dokončno so ga pogasili gasilci. Nihče ni bil poškodovan ali ogrožen. Zagorelo je zaradi napake na električni napeljavi, škode pa je do deset tisoč evrov, so sporočili s kranjske policijske uprave.