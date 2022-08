Drama na parkirišču: ženska trčila v vozilo 30-letnika, temu se je nato popolnoma zmešalo

Ob 16. uri je policiste na pomoč poklicala Koprčanka. Pojasnila, je da je bila udeležena v prometni nesreči na parkirišču, kjer drugi udeleženec vpije nanjo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 34-letna ženska zaradi nepravilnega premika z avtomobilom trčila v vozilo 30-letnika. Zatem je moški izstopil iz vozila in povzročiteljico pričel žaliti ter jo s tem prestrašil.

Tudi po prihodu policistov na kraj se ni umiril in kljub ukazom ni prenehal z žalitvami. Nato je stekel v svoj dom in od tam naprej kričal in žalil. Ko je ponovno prišel iz stanovanja, so mu odredili hitri test na mamila, ki je bil pozitiven na kokain, strokovni pregled je odklonil. Sledi mu obdolžilni predlog in plačilni nalog zaradi kršitev ZJRM, prav tako je bil izdan tudi plačilni nalog povzročiteljici prometne nesreče.