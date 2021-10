Drama na Gorenjskem: ženska varnostnika prepričevala, da je ukrep neustaven

Incidenti zaradi preverjanja pogoja PCT se vrstijo. Pred časom smo poročali o ženski, ki je nadlegovala študenta na bencinskem servisu in ga celo grdo žalila. Kranjski policisti pa so v petek obravnavali nestrinjanje ženske s preverjanjem pogojev PCT, ki ga je opravljal varnostnik, češ da je ukrep neustaven in da varnostnik tega ne sme. Policisti v njenih zahtevah niso ugotovili kršitve.

Kot pojasnjujejo na kranjski policijski upravi, varnostnik od osebe to lahko zahteva, kadar vzdržuje red na »varovanem« območju in je to med drugim določeno z njihovimi pravili, na primer s hišnim redom ali z drugimi navodili. »Kdor s svojim ravnanjem ta red krši, mu varnostnik sme izreči ustno navodilo ali zahtevo, da kršitev ali ogrožanje takoj opusti ali da zapusti varovano območje, če njegovega ukrepa ne upošteva. Pravica in dolžnost varnostnika sta izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju, zato naj ljudje njihove zahteve upoštevajo,« pozivajo policisti.