»Če hočeš preveriti moj PCT, mi povej, ali imaš kakšno spolno prenosljivo bolezen!«

Incidenti na bencinskih servisih se zaradi preverjanja pogoja PCT pred vstopom v servis nadaljujejo. Tokrat pišemo o nadlegovanju študenta, ki je na enem izmed bencinskih servisov pri neki ženski želel preveriti, ali gospa izpolnjuje pogoj PCT. Ženska ni hotela pokazati potrdila in ne samo to, po tem je verbalno napadla študenta in ga precej časa nadlegovala. Hotela je vedeti njegovo ime in priimek ter zakaj to dela.»Jaz imam tukaj moja pravila. Če od mene zahtevaš PCT, mi moraš dokazati, da nimaš spolno prenosljivih bolezni, kot na primer HIV ali sifilis. Dolžan si mi povedati, ali si danes ponoči seksal. Si mogoče homoseksualec? To si mi dolžan povedati. Jaz sem napisala svoja pravila kot jih pišete vi. Da te ni sram. Ali delaš preko študenta? Ali tvoji starši nimajo denarja? Beži na ulico, berači!« Tako se je spravljala nad študenta, ki seveda ni kriv, da je treba preverjati PCT. Na to je opozoril tudi njegov sodelavec, ki je žensko nagovarjal, naj ga pusti pri miru, ker ni nič kriv. Ampak se z njim ni želela pogovarjati, razen tega da je vse obtožila, da so hitlerčki in da vsi sodelujejo v genocidu na slovenski narod.Vse je snemala s telefonom in objavila na družbenem omrežju Facebook.To seveda ni prvi incident, o katerem smo poročali. Več jih najdete v spodnjih člankih.