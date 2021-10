Kaj se bo z epidemijo zgodilo do konca leta? Takšne so napovedi

Epidemija koronavirusa se v teh dneh pri nas spet zaostruje. V petek so namreč potrdili kar 2270 okužb z novim koronavirusom, kar je nov rekord četrtega vala. Gre za najvišjo številko po 6. januarju letos. Delež pozitivni testov je tako znašal 30,2 odstotka. Podatki so zasrkbljujoči, stroka pa zato pred prihajajočimi počitnicami opozarja, da ravnamo samozaščitno in v mehurčkih skušamo omejiti širjenje okužb.

Kaj se bo torej dogajalo s številom okužb v prihodnjih tednih, bomo preseli tudi lanske črne številke. Kot je za TV Slovenija povedal Leon Cizelj z Instituta Jožef Stefan, bomo že v naslednjem tednu ali dveh presegli število 150 bolnikov v intenzivnih enotah. Od naslednjega tedna bo tudi odvisno, ali lahko zadržimo številke pod lanskimi ali pa bomo presegli lanske.

Na vprašanje, kaj pa bi, poleg ukrepov, v teh razmerah najbolj vplivalo na upočasnitev širjenja virusa, pa je Cizelj odgovoril: »Tisto, kar bo epidemijo v mesecu, dveh bistveno upočasnilo, je izredno veliko število prebolevnikov, ki jih generiramo vsak dan, zdaj je ta številka 2000 dnevno, pa še kakšna dva nepotrjena sta na vsakega potrjenega, govorimo torej o od 6000 do 7000 ljudeh dnevno, kar v enem mesecu prinese kar 200.000 ljudi. Seveda, na žalost jih bo zelo veliko prišlo tudi v bolnišnico, po drugi strani pa bodo ti prebolevniki prispevali k temu, da se bo epidemija začela proti koncu leta zelo umirjati.«

Problematična študentska druženja

Kot je včeraj v UKC Ljubljana povedala vodja svetovalne skupine Mateja Logar, so trenutno velika žarišča okužb med študenti, zlasti problematična so neformalna druženja, spoznavni večeri in tako dalje. Direktor NIJZ Milan Krek je tako med možnostmi tudi že omenil morebitna zaostrovanja ukrepov in študij na daljavo.

Minister za zdravje Janez Poklukar je za 24ur povedal, da bo zaostovanja ukrepov ne bo, ključno pa je striktno izvajanje in nadzorovanje pogoja PCT. »Moja prošnja in poziv prebivalcem, da ga striktno začnemo izvajati. Ključno je, da cepljenje ustavlja epidemijo, s testi si samo kupujemo čas in evidentiramo tiste, ki so bolni, da jih pravi čas umaknemo iz verige, ki širi okužbo. Tako da še enkrat moja prošnja vsem Slovenkam in Slovencem: pristopite k cepljenju in izvajajte PCT,« je dejal.