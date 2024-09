Dimitrij bežal pred streli, mladoletnica ranjena

»Jezus je bil pri meni. Skoraj sem vstal od mrtvih.« Tako Dimitrij Zupančič iz romskega naselja Šmihel pri Novem mestu opisuje včerajšnje streljanje v svojem domačem naselju. »Dušan Brezar je proti meni izstrelil pet nabojev,« je dodal. Bila je velika sreča, da ga niti eden ni zadel, je pa ena od krogel zadela njegovo mladoletno sorodnico.

Zupančič, ki smo ga ujeli pred novomeško urgenco, nam je razlagal, da naj bi Brezar njemu in njegovemu sinu Danijelu v zadnjih tednih večkrat grozil. »Mislil je, da sem ga jaz kot predstavnik Romov v šmihelski krajevni skupnosti zatožil inšpekciji, da je na črno zgradil betonsko ploščo. Ampak to ni res. To odločno zavračam,« nam razlaga.

Boji se maščevanja

Pravi, da se je vse začelo tako: do njegove družine naj bi včeraj najprej prišel Brezarjev zet iz Kočevja. Sogovornik je prepričan, da zgolj z enim namenom. Da bi njega in sina zvabil v past. »Skočil je iz avta in šel proti meni, jaz sem ga pošprical s solzivcem, Dušan pa se je medtem skril za črno mrežo nasproti dvorišča,« razloži Zupančič in še, da je potem Dušan začel streljati proti njemu.

»Jaz sem nato bežal, 40, 50 metrov. Tekel je za menoj. Pet metkov je ustrelil,« se z grozo spominja in dodaja, da je med begom večkrat padel, pri čemer nam pokaže tudi poškodbe na nogah in rokah. Brezar se je nato, dodaja, obrnil nazaj in šel do glavnega vhoda Dimitrijeve hiše in pištolo usmeril proti sinu Danijelu. »A ker je že vse metke porabil, proti njemu ni mogel ustreliti niti enega.« Zupančič se boji nadaljnjega maščevanja: Brezarjev zet naj bi menda zagrozil, da »pride nazaj zvečer in bo na naše stanovanje bombo vrgel«.

Zgodilo se je v romskem naselju Šmihel. FOTO: Aleksander Brudar

Dogajanje nam je Zupančič pokazal tudi na mobilnem telefonu, kjer je imel, je zatrdil, shranjen videoposnetek včerajšnjega celotnega dogajanja. Da bi pri sosedovih gorelo, se na posnetku ni videlo. Zupančič glede požara v naselju ne ve nič, trdi, pove le, da je zagorelo po streljanju.

Da je bilo najprej streljanje, nato pa požar v Brezarjevi hiši, so nam zatrdili tudi Romi, s katerimi smo govorili v naselju oziroma pred policijskim trakom. »Zažgali so mu hišo,« smo slišali. »V notranjosti je zelo močno gorelo,« opišejo.

Policisti so na kraju prijeli osumljenca streljanja in mu odvzeli prostost.

In kako včerajšnje dogajanje opisujejo policisti? Pojasnili so, da so ob 13.14 na OKC PU Novo mesto prejeli klic o streljanju v omenjenem romskem naselju, nekaj minut kasneje pa še o goreči hiši. »Ena oseba naj bi bila poškodovana, zaprosili so za reševalce. Več policijskih patrulj je skupaj z reševalci vstopilo v naselje. Reševalci so na urgenco odpeljali eno osebo, ki je bila poškodovana s strelnim orožjem. Po do sedaj znanih podatkih ni v smrtni nevarnosti,« so sporočili.

Gorelo je v notranjosti te hiše, so trdili očividci. FOTO: Aleksander Brudar

Dodali so, da so na kraju prijeli 51-letnega osumljenca streljanja in mu odvzeli prostost. Komisija sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave opravlja ogled kraja in izvaja druga nujna preiskovalna dejanja zaradi suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja poskusa uboja in požiga. Gasilci so požar pogasili, škode naj bi bilo za 20.000 evrov.