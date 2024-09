V Kočevju dopoldne rafalno streljanje? Imamo pojasnilo PU Ljubljana

»V "elitnem" naselju Kočevska rezidenca (mesto Kočevje) je danes okrog 11. ure prišlo do rafalnega streljanja,« se glasi zapis na omrežju X.

To pojasnjuje PU Ljubljana

Kaj se je dogajalo, smo preverili na PU Ljubljana. Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi, nam je pojasnil: »Danes okoli 11. ure smo prejeli obvestilo občanov, da so bili na območju Kočevja slišani poki. Na območje, od koder naj bi prihajali, je bilo napotenih več policistov, ki so opravili pregled terena in razgovore z občani. Vzrok za nastanek pokov in točna lokacija še nista znana oziroma pojasnjena, policisti pa o dogodku še zbirajo obvestila. V primeru, da bodo zaznani elementi kaznivih ravnanj, bodo izvedeni ustrezni ukrepi.«