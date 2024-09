V romskem naselju Šmihel streli, ranjena deklica, gori hiša

Do nas so prišle informacije, da naj bi v novomeškem romskem naselju Šmihel prišlo do strelskega obračuna. Ranjena naj bi bila deklica, v Šmihelu pa gori tudi stanovanjska hiša.

Kaj se dogaja, preverjamo na PU Novo mesto.

Robert Perc, vodja centra in višji samostojni policijski inšpektor II Policijske uprave Novo mesto je za Slovenske novice potrdil dogodek.

Policisti na številki 113 v Operativno-komunikacijskem centru Policijske uprave Novo mesto so danes ob 13.14 uri prejeli klic o streljanju v romskem naselju Šmihel v Novem mestu, nekaj minut kasneje pa še o goreči hiši. Ena oseba naj bi bila poškodovana, zaprosili so za reševalce.

Več policijskih patrulj je skupaj z reševalci vstopilo v naselje. Reševalci so na urgenco odpeljali eno osebo, ki je bila poškodovana s strelnim orožjem. Po do sedaj znanih podatkih ni v življenjski nevarnosti. Policisti so na kraju prijeli osumljenca streljanja in mu odvzeli prostost. Naknadno so na kraj prispeli še gasilci, ki so požar stanovanjske hiše omejili in pogasili. Povzročena materialna škoda še ni znana.

Preiskava je v teku

Na območju Novega mesta je povečano število policistov iz različnih enot novomeške in sosednjih uprav. Aktiviran je tudi helikopter slovenske policije, ki opravlja operativne in preventivne naloge na varnostno obremenjenih območjih.

Kraj dogodka je zavarovan in gibanje omejeno. Kriminalisti in policisti izvajajo nujna preiskovalna dejanja zaradi sumov več uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Preiskava je v teku.