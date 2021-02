Delavec padel z odra na beton, odpeljal ga je helikopter

Okoli 17.30 je na Podjelovem Brdu v občini Gorenja vas - Poljane delavec padel z odra na betonska tla, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Sovodenj so poškodovanca oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Škofja Loka in zavarovali kraj pristanka helikopterja SV z ekipo HNMP. Poškodovanca so odpeljali v UKC Ljubljana.

