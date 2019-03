Hude obtožbe za zobozdravnika: v roke ji je porinil svoje spolovilo

MARIBOR – Ni se še poleglo razburjenje zaradi precej mile pogojne obsodbe zdravnika iz lenarškega zdravstvenega doma Davorina Kolarića, ki je svojo takrat mladoletno pacientko spolno zlorabil, že je izbruhnila nova afera v zdravstvu. In to kljub trditvam predsednice zdravniške zbornice Zdenke Čebašek Travnik, da so primeri takšnih zlorab v zdravstvu redki. Kot kaže, vendarle niso, saj bi se na mariborskem okrožnem sodišču včeraj moralo začeti sojenje 39-letnemu zobozdravniku iz zdravstvenega doma Adolfa Drolca. Toda včerajšnji predobravnavni narok zoper izučenega stomatologa Nermina Suljića je odpadel. ...

