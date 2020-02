Zaslepilo ga je sonce, po tragediji ne vozi več

Obtoženec je dejal, da dogodek iskreno obžaluje in da ni mogel storiti ničesar, saj ga je zaslepilo sonce.

Iskreno obžaloval

Zgodilo se je na prehodu za pešce. FOTO: Moni Černe

Postojnčanu, 83-letnemu upokojenemu tapetniku, ki je pred dobrimi osmimi meseci na prehodu za pešce zbil 79-letnega Postojnčana, državljana Bosne in Hercegovine, je okrožno sodišče v Kopru te dni izreklo pogojno zaporno kazen.Nesreča se je zgodila v četrtek, 31. maja 2019, ob 11. uri, ko je Neziri v bližini postojnskega Novega trga 8 in Osnovne šole Antona Globočnika Postojna prečkal prehod za pešce. V tistem je s hitrostjo 30 kilometrov na uro z osebnim vozilom toyota na prehod zapeljal 82-letni Likon, vozila ni ustavil, zato je s sprednjim delom vozila trčil v Nezirija. Ta je padel na pokrov vozila, z glavo udaril v vetrobransko steklo in se hudo poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, vendar mu je dan po dogodku zaradi hudih poškodb glave in možganov odpovedal centralni živčni sistem, zaradi česar je umrl.Kazenska ovadba je Likonu, ki ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov ali kaznivih dejanj, očitala povzročitev prometne nesreče zaradi malomarnosti, ki je imela za posledico smrt, grozilo mu je do osem let zapora.Na predobravnavnem naroku je Likon povedal, da dogodek iskreno obžaluje in da ni mogel storiti ničesar, saj ga je v kritičnem trenutku zaslepilo sonce in pešca ni videl. Krivdo za nesrečo je priznal in 21. januarja letos z okrožnim državnim tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde. Tožilkaje, ker je obtoženi dogodek iskreno obžaloval in ni bil pod vplivom prepovedanih substanc, zaradi okrnjenega zdravstvenega stanja, ki mu je botrovala povzročitev nesreče, zaradi njegove nekaznovanosti, priznanja krivde in tega, da od nesreče ne vozi več, zanj predlagala kazensko sankcijo opominjevalne narave.Sporazum o priznanju krivde je okrožna sodnicasprejela in ga obsodila na 18 mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let in prepoved upravljanja motornih vozil za dve leti. Sodba je že pravnomočna, Likon bo moral poravnati sodno takso, zaradi nizke pokojnine pa ga je sodišče oprostilo stroškov sodnega postopka.