Z beemvejem vijugal po cesti in trčil v nasproti vozeč avto

ČRNOMELJ – V ponedeljek okoli 16. ure je nekdo policiste obvestil, da iz smeri Črnomlja proti Semiču voznik BMW X3 vijuga po vozišču in ogroža udeležence.

Policisti so ugotovili, da je voznik zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala voznica.



V nesreči se ni nihče poškodoval, povzročitelj nesreče pa je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.