KRANJ – »Kadar piješ alkohol in ne najdeš vozila, je mogoče, da si pijan, in zato zagotovo povsem neprimeren za vožnjo.«



Tak primer so ponoči obravnavali kranjskogorski policisti, poroča PU Kranj. Na pomoč jih je namreč poklical moški in naznanil, da ne najde svojega vozila.



Avtomobil so po prijavi policisti hitro našli, z njim je bilo vse v redu – prijavitelj je namreč zaradi opitosti pozabil, kje ga je pustil.



Za vožnjo je naročil taksi, so še dodali.