S kapljicami konoplje zastrupljen tudi 3-letnik

Za konopljo ter izvlečke se vse bolj zanima farmacija, prodaja v lekarnah raste. FOTO: Tomi Lombar

Konopljo po navadi žanjejo kmetje ali policija. FOTO: Voranc Vogel

LJUBLJANA – Nemalo razburjenja je povzročil naš članek pred dvema tednoma, v katerem smo prvi razkrili, da naše ministrstvo za zdravje pripravlja umik izdelkov s koncentriranimi sestavinami konoplje, med katerimi so tudi olja, kapljice in smole, ki vsebujejo CBD in so (bila) dosegljiva v prosti prodaji. CBD ali kanabiol je ena od dveh glavnih sestavin konoplje (druga je THC, ki omami) in ji pripisujejo številne blagodejne učinke. Povpraševanje po CBD v zadnjih petih letih opazno narašča na prostem trgu in v slovenskih lekarnah, kjer so ga lani na recept izdali več kot 14 kilogramov. A kot je pojasnilaz zdravstvenega ministrstva, je naš zdravstveni inšpektorat od več članic EU letos prejel informacije o prehranskih dopolnilih, za katere se je izvajal umik s trga: »Med njimi so bili tudi slovenski zavezanci, in sicer kot dobavitelji, pa tudi kot prejemniki izdelkov.«Po objavi članka v Slovenskih novicah se je na spletu usul plaz ogorčenja (predvsem zagovornikov) konoplje in njenih blagodejnih učinkov. Šlo je celo tako daleč, da je poslanec SDzastavil poslansko vprašanje ministru za zdravjein ministrici za kmetijstvo. Koprivc je med drugim zapisal: »Raba konopljinih ekstraktov, čajev in tinktur (v prehrani in zeliščarstvu, brez konteksta nedovoljene rabe nadzorovanega kanabisa) ima v Sloveniji večstoletno tradicijo.« Med več poslančevimi vprašanji pa je nemara najbolj ključno to: Kako boste zagotovili, da strah pred zlorabo mamil ne bo vplival na razvoj in dostopnost prehranskih produktov?Skepso in ogorčenje je povzročila predvsem navedba, da se je zgodila zastrupitev s CBD-kapljicami, zato smo takoj po objavi članka zaprosili za dodatna pojasnila. Odgovore smo po slabih dveh tednih čakanja dobili od dveh institucij: Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo v ljubljanskem UKC ter od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prvi pojasnjujejo, da v Centru za zastrupitve v UKC Ljubljana v sklopu 24-urne toksikološke službe na leto obravnavajo par primerov bolnikov, ki zaužijejo deklarirane CBD-izdelke. »Bolniki imajo dejansko klinične in laboratorijske znake zastrupitve s THC,« pravijo toksikologi. »Pri bolnikih s kliničnimi znaki zastrupitve po zaužitju CBD gre za zastrupitev s THC, ki je prisoten v CBD-izdelku, saj o akutni zastrupitvi s CBD ne moremo govoriti.« Za zastrupitve je torej kriva snov THC, ki povzroči omamo, in ne CBD.Znaki, ki so jih bolniki zaznali ob uživanju CBD-izdelkov, so bili zmedenost, motnje zavesti, zaspanost, slabost in bruhanje, motnje vida, mravljinčenje in pospešen srčni utrip: »Bolniki pogosto ne želijo natančno povedati, kje so dobili CBD-izdelke, običajno rečejo le, da so jih kupili prek medmrežja ali v trgovini.«Zdravstvene težave so v Sloveniji imele osebe različnih starosti – tako mlajše od 15 let kot tudi starejše od 80. Na NIJZ so nedavno dobili obvestilo o zastrupitvi triletnega otroka s kapljicami CBD in so ugotovili, da gre prav tako za posledico čezmernega zaužitja in prisotnosti THC v izdelku. »V letu 2017 je o zastrupitvi sebe in svoje matere z ekološko proizvedenim konopljinim oljem domačega proizvajalca poročala potrošnica s simptomi zastrupitve, ki so bili značilni za prisotnost THC,« dodajajo na NIJZ.Verjeti pa gre, da se uporaba koncentratov CBD zgolj zaradi umika s prostega trga ne bo zmanjšala, preusmerila se bo na lekarne in črni trg, predvsem pa konoplja ne bo kar tako izginila s slovenskega dnevnega reda. Prav danes in jutri v prestolnici poteka peta zapovrstna znanstvena konferenca Konoplja zdaj, na kateri bo nemalo govora prav o medicinski uporabi konoplje. Častni pokrovitelj je predsednik republike