Pri piceriji povozil otroka

PREVALJE – Na Prevaljah je v neposredni bližini ene od picerij neznani voznik modrega hyundaia na prehodu za pešce zapeljal čez nogo 10-letniku. Voznik je ustavil in dečka vprašal, ali je poškodovan, in mu ponudil prevoz do doma. Deček je prevoz zavrnil in vozniku dejal, da ni poškodovan. Kasneje se je izkazalo, da ima lažjo poškodbo narta.



Voznika policija poziva, da se zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče oglasi na PP Ravne na Koroškem ali pokliče na telefonsko številko 02 821 6200 oziroma na številko 113. Iščejo tudi očividce nesreče.