FOTO: Pretepenega pokrili kot mrtvega

Tomislav Habulin je sporočil, da so policisti izsledili nasilneže. FOTO: Oste Bakal

MURSKA SOBOTA – »Policisti PP Murska Sobota smo s kvalitetnim zbiranjem obvestil zaključili preiskavo pretepa v murskosoboškem parku na Soboških dnevih, 22. junija, in zoper štiri osumljence, stare od 17 do 25 let, podali kazensko ovadbo.Osumljeni so storitve kaznivega dejanja nasilništva, za kar je predpisana zaporna kazen do treh let,« je potrdil komandir PP Murska SobotaOKC PU Murska Sobota je v soboto, 22. junija, ob 00.48 prejel prijavo, da se je na javni prireditvi pretepalo več ljudi, a se je večina razbežala, na prizorišču pretepa sta ostala dva poškodovana udeleženca. V mestni park na ploščad pred murskosoboškim gradom je odhitelo več policijskih patrulj, a nasilnežev niso našli, ranjenca pa so reševalci odpeljali v bolnišnico.Po dogodku nas je poklical pretepeniiz Beltincev in opisal dogodek, v katerem je dobil zelo hude poškodbe po vsem telesu, najbolj po glavi, čeprav so junija policisti njegove poškodbe označili kot lažje. »Kje pa, lažje poškodovan? Taka je pač policijska klasifikacija poškodb, vendar zaradi udarcev čutim močne glavobole. Izbili so mi tudi zob, zato imam zobobol, poškodbe imam tudi po drugih delih telesa. Po dogodku se je vame naselil velik strah, zdaj si zvečer in ponoči ne upam več v mesto. Zaradi vsega imam nočne more,« je dejal D. G.Pretepeni 38-letnik, ki si še vedno ne upa povsem razkriti svoje identitete, nam je dejal, da so mnogi, ko so ponj prišli reševalci, mislili, da je mrtev. »Ko sem prišel iz bolnišnice, sem izvedel, da so me reševalci na nosilih pokrili z belo rjuho, zato se je govorilo po Murski Soboti, da je en pretepeni umrl. Najverjetneje je šlo zame, ker so me pokrili z belo rjuho,« je povedal sogovornik in opisal dogodke tistega večera, o katerih smo pisali tudi v Slovenskih novicah.»S prijateljem in njegovim dekletom sem odšel na pico in pijačo. Priznam, spili smo nekaj alkoholnih pijač, nato pa smo odšli v park na Kreslinov koncert. Vse je bilo običajno in mirno, dokler se nismo napotili domov mimo grajske ploščadi. Kar naenkrat nas je obstopilo precej ljudi in začeli so nas žaliti. Zmerljivke so kmalu zamenjali udarci. Dobil sem udarec v glavo iz čistega miru. Padel sem. Ko sem se pobral, sem dobil še enega. Prijatelja so se prav tako lotili, tudi on je končal na tleh,« je dejal D. G., ki se ni spomnil, da bi izzval nasilneže, prav tako je trdil, da nobenega ni poznal.