PIRAN – Ob 14.37 je med Piransko punto in Fieso, občina Piran, nasedla jadrnica. Posredovala je dežurna pristaniška kapitanija s plovilom Uprave RS za pomorstvo in posadka s čolnom pomorske policije.



Jadrnico so s pomočjo čolna pomorske policije odvlekli v Portoroško marino. Nobena oseba ni bila poškodovana, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.