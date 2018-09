Motorist zagledal traktor, zaviral in se hudo poškodoval

VIPAVA – V nedeljo okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča tretje kategorije na regionalni cesti zunaj naselja Vipava – na ravnem odseku proti križišču za dvorec Zemono, v kateri je bil udeležen 41-letni voznik motornega kolesa.



Prometni policisti so ugotovili, da je vozil iz Vipave proti Ajdovščini. Med vožnjo je dohitel traktor s prikolico, na kateri niso delovale luči. Motorist je začel močno zavirati in je zaradi tega padel. Med drsenjem po tleh do stika med motoristom in njegovim vozilo ter kmetijskim traktorjem ni prišlo.



V prometni nesreči se je motorist huje poškodoval.



Poleg prometnih policistov so na kraju posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci ZD Ajdovščina, ki so ga zdravniško oskrbeli in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, poroča PU Nova Gorica.