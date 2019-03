Kri si je izmil na policijski postaji

Prisotne na obravnavi smo o dejanski situaciji z Alenom Lovićem in višjim sodiščem obvestili poročevalci iz zadnje klopi velike sodne dvorane.

6

mesecev mineva od smrti Matevža Potočnika Muzge.

KRANJ – Pol leta je, kar je v Logu Ivana Krivca na Jesenicah umiral. Dan pozneje, 9. septembra 2018, je v zavetišče za brezdomce prišel oskrbnik in naletel na negibno telo nesrečneža. Policija je hitro ugotovila povezavo med umrlim, zakoncemainter, vsi so prebivali pod nebesnim svodom železarskega mesta, vsi člani druščine z roba družbe.Po aretaciji in uvedbi pripora se je na kranjski sodniji začel predobravnavni narok za trojko, ki je sodelovala pri brutalnem pretepanju, ki je bilo vzrok za smrt Potočnika Muzge. Sedem let zaporne kazni je tožilstvo ponudilo 37-letnemu Loviću, ki je pristopil do pulta in suho dejal: »Priznam krivdo.« Danes že odšteva zaporniške dneve, čeprav se je na odmero kazni pritožil. Kleindienstova sta v nasprotju z njim krivdo za dejanje zanikala, med zakoncema pa je na sojenju nastal neke vrste razdor, saj je Franc že v preiskavi trdil, da sta Matevža pretepala samo Lović in Glorija: »Ona tudi meni kdaj da klofuto, če je jezna name,« je med drugim povedal. Po pričah, ki so nastopile na prejšnjih obravnavah, in tudi današnjih izpovedih policistov PP Jesenice, ki so s trojko zaradi kršenja odredbe o prepovedi približevanja imeli opraviti prav na dan, ko je bil pretepen Potočnik Muzga nedaleč stran od zavetišča za brezdomce, je tudi on imel krvave madeže po oblačilih in rokah. Kri s svojih dlani si je Kleindienst izmil prav na policijski postaji, v toaletnih prostorih za zaposlene. Na včerajšnji obravnavi so pričakovali izpoved kronske priče Lovića, ki lahko obilno obremeni oba Kleindienstova. Glede na kvalifikacije v obtožnici ju lahko doleti kazen tudi do petnajstih let zapora. Vendar se je zapletlo v četrtek na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer so odločali o višini zaporne kazni za Lovića, kot smo že omenili, se je na odmero sedmih let zapora pritožil. Zaradi kadrovske podhranjenosti v naših zaporih Lovića na sodišče sploh niso pripeljali, tako sklep ni bil izdan in ni smel pričati. Tega na kranjskem sodišču, niti zagovornici ali tožilka, sploh niso vedeli. Prisotne na obravnavi smo o dejanski situaciji z Alenom Lovićem in višjim sodiščem obvestili poročevalci iz zadnje klopi velike sodne dvorane.Prav tako včeraj na kranjsko sodnijo niso dostavili Glorije Kleindienst. Njena zagovornicaje povedala, da je s svojo varovanko govorila, ta ji je povedala, da ne ve, zakaj je niso peljali na sojenje, strinjala pa se je, da se obravnava opravi v njeni odsotnosti. Upati je, da se bo do nove obravnave za uboj nesrečnega Matevža Potočnika Muzge, napovedane za konec meseca, uredilo vse potrebno za dostavo pripornikov na sodišča, sploh kar se tiče zadostnega števila paznikov. Ali pa jih bodo po novem vklenjene posadili na avtobus in jih z redno progo poslali do sodišča?