MULJAVA – Ob 1.11 je na regionalni cesti Ivančna Gorica–Muljava, v naselju Muljava, vozilo zapeljalo s cestišča in se močno poškodovalo.



Posredovali so gasilci PGD Stična in PGD Muljava, k so imobilizirali ter oskrbeli tri poškodovane osebe do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Ljubljane.



Poškodovance so prepeljali v UKC Ljubljana.