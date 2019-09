SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI – Ob 11.28 je na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in izvozom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote osebno vozilo zapeljalo čez zaščitno ograjo v jarek, poroča uprava za zaščito in reševanje.Gasilci GB Maribor, PGD Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili voznico iz vozila, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Lenart, ti pa so voznico oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.